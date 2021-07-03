Более 40 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области с начала пандемии

12:03, 03 июля 2021, ПАИ

40 132 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 135 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровели 33 533 пациента (за сутки – 97), умерло 476 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 422 083 теста на коронавирус (за сутки – 1 558).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.