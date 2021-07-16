Один лесной пожар зафиксирован в Псковской области за сутки

09:41, 16 июля 2021, ПАИ

Один лесной пожар зафиксирован в Псковской области за сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За минувшие сутки в Псковской области произошел 1 лесной пожар на площади 3,34 га. Всего за 2021 год в регионе произошло 70 лесных пожаров на площади 51,9 га.

Региональная диспетчерская служба ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» в круглосуточном режиме принимает звонки на прямую линию лесной охраны. О факте лесного пожара необходимо сообщить по телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).