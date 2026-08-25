В Псковской области ищут пострадавших от мошеннической группы

15:03, 25 августа 2026, ПАИ

Следствие устанавливает граждан, пострадавших от действий мошеннической группы в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району расследует уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), возбуждённое 21 февраля 2026 года.

Полиция расследует преступления, связанные с кражей банковских карт и обналичиванием с них денежных средств. Мошеннические действия совершала группа лиц по предварительному сговору.

Одним из фигурантов дела является 26-летний мужчина, который мог представляться разными именами при совершении преступлений. В настоящий момент следствие устанавливает все эпизоды его преступной деятельности, а также пострадавших лиц.

Всех, кто стал жертвами мошеннических действий со стороны указанного мужчины, просят сообщить в ОМВД России по Псковскому району по контактным номерам: 59-33-00 (дежурная часть ОМВД России по Псковскому району), 59-33-10, 8-911-380-44-05 (заместитель начальника СО ОМВД России по Псковскому району).