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Общество

В России могут ввести штрафы за безответственное обращение с животными

В Государственной Думе предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Председатели профильных комитетов Павел Крашенинников и Владимир Бурматов выступили с инициативой установить ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными, сообщается на сайте Госдумы.

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что на законодательном уровне были установлены требования в области защиты животных и обеспечения прав и законных интересов граждан при обращении с ними. Однако административная ответственность за нарушение положений данного федерального закона в настоящее время не установлена.

В связи с этим предлагается ввести наказание за несоблюдение наиболее важных требований федерального закона, дополнив главу 8 КоАП «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными» новыми статьями. Максимальный размер штрафа для граждан, нарушивших закон, составит 50 тыс. рублей, для юридических лиц – 200 тыс. рублей.

В частности, предложено установить ответственность за несоблюдение общих требований к содержанию животных, за жестокое обращение с ними при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. В поправках также идёт речь о содержании и использовании животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии или с нарушением требований. Планируется ввести ответственность и для владельцев приютов, нарушающих требования закона, предусмотреть наказание за нарушение требований к обращению с бездомными животными.

Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях предлагается наделить региональные органы ветеринарного контроля, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор в пределах полномочий.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность соблюдения гражданами и организациями требований законодательства к содержанию животных и будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными», отметил Павел Крашенинников.

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