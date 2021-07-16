Правила льготных бюджетных кредитов для регионов утвердило правительство

11:31, 16 июля 2021, ПАИ

Российские регионы смогут получить бюджетные кредиты под 0,1% годовых на погашение долгов по рыночным заимствованиям. Правила предоставления займов на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Субъекты РФ имеют право выпускать облигации для привлечения рыночного финансирования. По данным ценным бумагам выплачивается купонный доход. Бюджетные кредиты, которые предусмотрены подписанным постановлением, можно будет направлять на покрытие указанных обязательств. Также их разрешено применять для выплат по кредитам, полученным от коммерческих банков или международных финансовых организаций.

Льготный бюджетный кредит возможно получить на срок до 2029 года и выплачивать равными долями с 2025-го. Также есть возможность досрочного погашения.

Заём предоставляется на основании соглашения властей региона с Минфином. При этом региону необходимо ограничить рост долга – его доля не должна превышать 25% от доходов регионального бюджета.

Ожидается, что принятое решение позволит субъектам быстрее закрыть свои обязательства, послужит укреплению региональных финансовых систем. Комплексу мер по обеспечению финансовой стабильности регионов была посвящена значительная часть отчёта Михаила Мишустина в Государственной Думе 12 мая. Необходимые мероприятия озвучил президент в послании Федеральному Собранию: шла речь о реструктуризации бюджетных кредитов, замещении коммерческих займов бюджетными, предоставлении инфраструктурных бюджетных кредитов, выпуске инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.

Ранее правительство вдвое увеличило срок предоставления коротких казначейских кредитов, утвердило правила реструктуризации долгов, скорректировало сроки погашения некоторых реструктуризированных задолженностей.

Кроме того, на прямую финансовую поддержку региональных бюджетов в 2020 году было выделено 300 млрд рублей. Эти средства направили на выполнение социальных обязательств перед гражданами, закупку лекарств, поддержку жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры.