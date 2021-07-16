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Экономика

Правительство стабилизирует цены на минеральные удобрения

Правительство разработало краткосрочную и долгосрочную стратегию стабилизации цен на удобрения. Фото Фертика

Заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко провела совещание с ведомствами и представителями бизнеса по стабилизации цен на минеральные удобрения. Об этом сообщает сайт Правительства России.

Перед агропромышленным комплексом сегодня стоят задачи обеспечения продовольственной безопасности страны и наращивания производства. В текущей ситуации необходимо обеспечить внутренний рынок доступными удобрениями к предстоящим полевым работам. Это позволит исключить риск снижения урожайности сельхозкультур.

По итогам совещания Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг, ФАС вместе с бизнесом в недельный срок должны определить параметры добровольной фиксации цен под конкретные объёмы потребления в этом сельхозгоду. Также поручено проанализировать и предложить долгосрочные механизмы поддержания доступности удобрений.

В ходе совещания обсуждались долгосрочные меры, в частности введение индекса доступности цен на минеральные удобрения для аграриев и корректировка цен в случае его повышения, а также введение биржевых механизмов. Работу по определению наиболее эффективных долгосрочных мер ведомства продолжат вместе с бизнесом. 

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