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Политика

Михаил Швыдкой: Ориентация на молодёжь — правильное направление деятельности

В Пскове прошла рабочая встреча Михаила Ведерникова и Михаила Швыдкого. Фото пресс-службы администрации Псковской области

В администрации Псковской области в пятницу, 16 июля, состоялась рабочая встреча губернатора региона Михаила Ведерникова и специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посла по особым поручениям Михаила Швыдкого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации. На встрече рассмотрен самый широкий круг вопросов, который касался социальной, экономической, культурной сфер региона.

Михаил Ведерников и Михаил Швыдкой также обсудили демографическую ситуацию в области, в том числе перспективы и возможности привлечения и закрепления молодёжи в регионе. Речь зашла и о перенастройке подходов к подготовке молодых специалистов. Михаил Ведерников рассказал о том, что работа ведущего вуза региона — Псковского государственного университета — была переформатирована, чтобы в первую очередь велась подготовка специалистов, востребованных в экономике. Глава региона подчеркнул, что, учитывая острую потребность в кадрах, упор сделан в том числе на медицинское образование. Кроме того, губернатор сообщил о запуске экспериментального проекта подготовки медицинских специалистов, который будет начинаться со школьной скамьи.

Михаил Швыдкой заметил, что ориентация на молодёжь — правильное направление деятельности: ведь если обеспечить комфортные условия для жизни и досуга, то есть преимущества проживания и в небольших городах. Глава региона согласился с этим и добавил, что сейчас для молодого специалиста является первостепенным зачастую даже не уровень заработной платы, а именно возможность роста и развития, реализации в профессиональном плане. Так, например, в новые медицинские центры приехали работать перспективные молодые специалисты не только из других регионов России, но и из Молдавии, Республики Беларусь.

Особое внимание участников встречи было приковано к вопросам международного культурного сотрудничества, в том числе межрегионального взаимодействия между странами. Глава региона рассказал о ряде международных проектов и мероприятий, а также о развитии сотрудничества с соседними государствами, в первую очередь с Республикой Беларусь.

Акцент участники сделали и на необходимости сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Губернатор рассказал о музее оккупации, который планируется открыть в Пскове, а также о традиционном для региона мероприятии — «Кургане Дружбы», который ежегодно объединяет жителей трёх соседних государств на стыке границ России, Латвии и Республики Беларусь. Михаил Ведерников подчеркнул, что в последнее время особое внимание региональных властей приковано к патриотической работе с молодёжью.

Отметим, что в рамках визита в регион Михаил Швыдкой также провёл лекцию для слушателей «Летнего университета», который в настоящее время действует на площадке ПсковГУ. Проект направлен на развитие общего образовательного пространства Союзного государства России и Республики Беларусь.

 

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