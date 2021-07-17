iPhone 12 резко подешевел

20:58, 16 июля 2021, ПАИ

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Популярный и самый дорогой смартфон Apple подешевел почти на 25 процентов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Согласно каталогу медиа, iPhone 12 Pro Max с накопителем ёмкостью 128 гигабайт стал доступен по рекордно низкой цене — 83 тысячи рублей. При этом на старте продаж осенью аппарат продавали за 110 тысяч рублей. «Долгое время он находился в дефиците, поэтому цена на него снижалась очень медленно», — подытожили журналисты. Подешевевшее устройство является самым дорогим в актуальной линейке телефонов компании. Вероятно, рынок гаджетов этой линейки пришёл к насыщению, делает вывод ПАИ.

Флагманский iPhone 12 Pro Max оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплей, процессором Apple A14 Bionic, имеет тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей и лидаром, Face ID, аккумулятор ёмкостью 3687 миллиампер-часов.

Кроме того, авторы заметили удешевление флагманского смартфона Apple предыдущего поколения. Так, iPhone 11 Pro Max с накопителем ёмкостью 64 гигабайт подешевел до 70 тысяч рублей.