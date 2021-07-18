Директор горводоканала рассказал о ситуации с подачей воды в Пскове

12:15, 18 июля 2021, ПАИ

Директор МП «Горводоканал» Константин Болотин подробнее рассказал о ситуации с подачей воды в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

По словам Константина Болотина, 17 июля был запланирован большой объём аварийно-восстановительных работ на сетях и насосных станциях города, большую часть которых удалось завершить к 20:00, но на одном из участков, который находится на территории горводоканала на улице Советской Армии, в процессе демонтажа серьёзного оборудования произошла его поломка, так как техника была очень старой. В связи с тем, что такое советское оборудование в таких размерах уже не выпускается, сотрудникам пришлось на месте заниматься изготовлением нового. Это заняло достаточно много времени, поэтому горводоканал не успел подать воду в обещанные сроки.

Фактически первый запуск начали в 2:35, но в процессе запуска произошла ещё одна авария в сетях водопровода. Рабочим пришлось остановиться, делать раскопку, найти причину аварии, её ликвидировать и заварить. Второй запуск был осуществлён в 7:40.

«Сейчас идёт длительный процесс заполнения водой всех труб и водоводов города, так как система водоснабжения находилась пустой всё это время», – отметил Константин Болотин.

В течение часа в большинство домов уже будет возобновлена подача воды. Сейчас вода появилась в крупных магистралях города: на улице Юбилейной, в части домов Рижского и Октябрьского проспектов, на улицах Юности и Мирной, в микрорайоне Кресты, Завокзалье.