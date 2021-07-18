В Пскове на улицы Никольскую, Народную и Яна Фабрициуса стала поступать вода

12:46, 18 июля 2021, ПАИ

В Пскове на улицы Никольскую, Народную и Яна Фабрициуса стала поступать вода, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на директора МП Пскова «Горводоканал» Константина Болотина.

«Система водоснабжения Пскове заполняется, – сказал Константин Болотин. – Часть улиц уже с водой: Никольская, Яна Фабрициуса, Народная, Гражданская, Юбилейная, часть Рижского проспекта, улицы Юности, микрорайон Кресты, Завокзалье, Корытово. В ближайшие часы водоснабжение будет восстановлено и на остальных улицах».

Руководитель горводоканала отметил, что причиной сбоев в восстановлении водоснабжения стала аварийная ситуация в процессе пробного запуска в 2:35 на улице Советской Армии, которая потребовала срочной остановки и повторного запуска в 7:40. На устранение аварии были брошены все силы, работающие с момента остановки.