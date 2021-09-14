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Происшествия

Порезавший знакомого житель Новоржева отправится в тюрьму

37-летнего жителя Новоржева приговорили к лишению свободы за нанесение ножевого ранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В апреле 2021 года в вечернее время мужчина поссорился со знакомым. В ходе конфликта он ударил оппонента складным ножом в живот. Здоровью потерпевшего был нанесен тяжкий вред, опасный для жизни.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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