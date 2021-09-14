Порезавший знакомого житель Новоржева отправится в тюрьму

11:41, 14 сентября 2021, ПАИ

37-летнего жителя Новоржева приговорили к лишению свободы за нанесение ножевого ранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В апреле 2021 года в вечернее время мужчина поссорился со знакомым. В ходе конфликта он ударил оппонента складным ножом в живот. Здоровью потерпевшего был нанесен тяжкий вред, опасный для жизни.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.