Порезавший знакомого житель Новоржева отправится в тюрьму
37-летнего жителя Новоржева приговорили к лишению свободы за нанесение ножевого ранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.
В апреле 2021 года в вечернее время мужчина поссорился со знакомым. В ходе конфликта он ударил оппонента складным ножом в живот. Здоровью потерпевшего был нанесен тяжкий вред, опасный для жизни.
Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как относитесь к служебным романам?
14 сентября 2021
Мошенники начали подменять номера телефонов россиян