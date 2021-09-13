Владимир Путин может уйти на карантин из-за коронавируса

14:25, 13 сентября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса, пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что в его окружении многие болеют COVID-19.

«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся», - сказал президент во время общения с паралимпийцами в Кремле.

Накануне президент наградил победителей Паралимпийских игр в Токио. Напомним, 11 сентября Владимир Путин посетил Псковскую область. Президент прилетел в Самолву, где участвовал в открытии памятника Александру Невскому. Фоторепортаж с места события смотрите здесь. Стенограмму рабочей встречи Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова читайте здесь.