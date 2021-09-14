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Михаил Ведерников — победителям конкурса «Многодетная семья года»: Вы те, на кого нужно равняться

14 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии награждения победителей регионального конкурса «Многодетная семья года», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Обращаясь к многодетным родителям, глава региона отметил, что он рад очно с ними познакомиться, и добавил, что происходящее событие имеет историческое значение.

«Конкурс «Многодетная семья года» проходит в Псковской области впервые. Вы, действительно, те, на кого нужно равняться. Несмотря на все сложности и вызовы, вы достойно растите своих детей, чтобы те показывали хорошие результаты в учебе, спорте, любимых занятиях. Ну и, конечно, ваши дети большие молодцы, что достигают многого», — отметил Михаил Ведерников.

В номинации «Лучшая городская семья» победителем признана семья Анастасии и Максима Князьковых из Великих Лук, в номинации «Лучшая сельская семья» — семья Олеси и Сергея Брекиных, проживающих в Псковском районе. В рамках торжественной церемонии им были вручены сертификаты на единовременную выплату в размере 2,2 млн рублей для приобретения жилого помещения.

С ответным словом от имени многодетных семей выступила Олеся Брекина. «Институт семьи — одна из основ сильного государства, и вы как истинный патриот оказываете поддержку семьям Псковского края. Особое внимание многодетным семьям — стимул воспитания достойных граждан нашей Родины. Мы искренне благодарим вас от всех семей за созидание, развитие Псковской области», — отметила она.

В завершение состоялось неформальное общение главы региона с победителями регионального конкурса. Они рассказали о достижениях своих детей, поделились историей участия и эмоциями после объявления результатов. Михаил Ведерников в свою очередь рассказал о работе Администрации региона в части улучшения спортивной и социальной инфраструктуры населенных пунктов области.

Дополнительно губернатор дал ряд поручений по проведению конкурса в следующем году. В частности, о старте конкурса будет объявлено заранее, чтобы каждый желающий смог собрать и подать необходимые документы. Также будет проработан вопрос поощрения участников в зависимости от итогового рейтинга.

Отметим, в рамках первого регионального конкурса «Многодетная семья года» были рассмотрены 34 заявки от многодетных семей, 28 заявок допущено до участия по двум номинациям.

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