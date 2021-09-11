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Экономика

В ближайшие дни в Псковской области начнется рассылка уведомлений для уплаты налогов

В ближайшие дни жителям Псковской области начнётся рассылка налоговых уведомлений для уплаты налогов на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Налоговое уведомление может быть передано под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика». Если налоговое уведомление направлено по почте заказным письмом, оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления.

Направленное в «Личный кабинет налогоплательщика» уведомление не дублируется почтовым сообщением, если только пользователь не заявил о необходимости получения документов на бумажном носителе.

Налоговое уведомление за период 2020 года нужно исполнить не позднее 1 декабря 2021 года.

УФНС России по Псковской области рекомендует заранее проверить доступ к Личному кабинету и актуальность пароля.

При первом входе в Личный кабинет налогоплательщик может изменить полученный в инспекции первичный пароль на свой собственный, знать который будет только он.

Тем, кто забыл пароль, необходимо войти в раздел сервиса «Профиль»; выбрать способ восстановления пароля с помощью электронной почты; указать свой номер телефона, подтвержденную электронную почту; задать контрольное слово и сохранить изменения.

Затем для напоминания пароля можно возобновить его, воспользовавшись опцией сервиса «Забыли пароль»: пользователю предоставят три попытки ввода реквизитов (ИНН, адрес электронной почты, контрольное слово). Если введенные данные достоверны, плательщик получит на адрес электронной почты ссылку для возобновления пароля, которая будет действовать в течение 12 часов.

Кроме того, для всех пользователей доступен существующий способ получения нового пароля - личное посещение налогового органа независимо от места постановки на налоговый учет с документом, удостоверяющим личность.

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