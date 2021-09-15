Воркаут-площадку установили в Острове
В Острове установили новую воркаут-площадку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в муниципалитете.
Сообщается, что в этом году площадку подсыпят песком, а в следующем году в бюджете муниципалитета предусмотрят средства на резиновое покрытие.
Площадки ставят по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Их приобрели за счёт средств из внебюджетных источников.
Ранее сообщалось, что в Псковской области установят четыре большие воркаут-площадки.
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