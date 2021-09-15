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Общество

Четыре большие воркаут-площадки установят в Псковской области

В Псковской области установят четыре большие воркаут-площадки. Об этом газете «Псковская правда» сообщила руководитель регионального комитета по спорту Елена Чернышова.

В частности, по ее словам, новую воркаут-площадку уже установили в Великих Луках, две появятся в Пскове и одна в Островском районе. Их установят до конца месяца.

Чернышова подчеркнула, что площадки ставят по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Их приобрели за счёт средств из внебюджетных источников.

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