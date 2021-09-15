Псковские таможенники пресекли продажу немаркированных сигарет

14:51, 15 сентября 2021, ПАИ

В псковском магазине таможенники и сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области выявили незаконную реализацию немаркированной табачной продукции, сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

В торговом помещении в закрытых стеллажах обнаружили 1439 пачек сигарет, не имеющих средств идентификации и не маркированных акцизными марками Российской Федерации. Ранее в торговой точке предпринимателя неоднократно выявляли нарушения законодательства, однако изъятие немаркированных сигарет и штрафные санкции не остановили нарушителя.

В настоящее время табачные изделия изъяты из свободной торговли. По данному факту проводится проверка.