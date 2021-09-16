В ходе социальной газификации будут предусмотрены субсидии на покупку оборудования

15:06, 16 сентября 2021, ПАИ

Президент на совещании с правительством и «Единой Россией» поручил внимательно следить за ценами на газовое оборудование, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Работу по введению льгот для ряда категорий граждан надо синхронизировать с подготовкой бюджетов в регионах, подчеркнул Андрей Турчак в ходе заседания штаба по газификации с участием заместителя председателя правительства Александра Новака.

Для некоторых категорий граждан минимальная стоимость котла и прокладки сетей при бесплатном доведении газа до участка неподъемна. Это прежде всего многодетные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, ветераны, пенсионеры различных категорий. В связи с чем уже более чем в 30 регионах предусмотрены адресные меры поддержки таких семей, рассказал он.

«Это субсидии, сертификаты, льготные кредиты на приобретение газового оборудования. Я призываю в оставшихся регионах, не откладывая, принимать решения по поддержке льготников», - сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Андрей Турчак добавил, что реализация разработанного партией и принятого Госдумой закона о социальной газификации позволила упростить все процедуры, связанные с подачей заявок и техприсоединением.

«Буквально на днях появилась возможность подать заявку на портале госуслуг. Еще раньше – в отделениях МФЦ, в абонентских пунктах «Газпром межрегионгаз» и на сайтах операторов газификации. В ряде регионов заработали мобильные офисы для подачи заявок и разъяснения любых вопросов, связанных с участием в программе. Этот опыт очень правильный, поскольку экономит людям силы и время. Призываю все регионы брать его на вооружение», - сказал он.

Андрей Турчак напомнил, что в программу ускоренной социальной догазификации попало около трех-четырех миллионов домовладений по стране. Из них половина находится на расстоянии 200 метров от трубы.

«Все они могут быть газифицированы до конца 2022 года», - добавил секретарь Генсовета партии.

Сейчас необходимо вести широкую информационную работу на местах, помогать людям, индивидуально подходить к каждой семье.

«Единая Россия» во всех регионах закрепит представителей депутатского корпуса, которые будут нести личную ответственность за реализацию программы в своих населенных пунктах», - подчеркнул он.

Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в Послании. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит «Газпром», в 12 регионах — крупная региональная компания.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».