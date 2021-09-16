В России открылись первые избирательные участки

23:00, 16 сентября 2021, ПАИ

С 17 по 19 сентября 2021 года в России проходят выборы различного уровня. Россияне выбирают новый состав Госдумы восьмого созыва. Еще в 9 регионах организованы прямые выборы губернаторов. Жители 39 субъектов также голосуют за депутатов местных Законодательных собраний.

Выборы начались на Дальнем Востоке в восемь утра по местному времени. На Камчатке открылись 179 избирательных участков. На них работают около 1 тысячи наблюдателей. Всего в Камчатском крае зарегистрировано более 232 тысяч избирателей, из них впервые примут участие в голосовании 3035 человек. Еще более 6 тысяч проголосовали досрочно на 116 избирательных участках, организованных на судах, которые находятся в плавании.

Всего на территории страны откроются 96 тысяч избирательных участков. Они будут работать с 8 утра до 8 вечера все три дня голосования. Сделать свой выбор смогут 108 млн избирателей, находящихся в РФ, и еще 2 млн россиян, проживающих за рубежом.

Голосование продлится три дня, это поможет избежать массового скопления людей в условиях пандемии коронавируса, потоки на вход и выход с участков будут разделены. Всем избирателям измеряют температуру, а также выдают средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Для голосования используются одноразовые ручки.

Проголосовать онлайн смогут жители 7 регионов, где проводится дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Заявления на участие принимались до 13 сентября 2021 года. После включения в список участников ДЭГ проголосовать на избирательном участке нельзя.

Выборы проходят под тотальным контролем наблюдателей и общественных организаций. За ходом голосования будут следить 500 тысяч наблюдателей – это больше, чем во время предыдущей выборной кампании в 2016 году, почти вдвое. Среди наблюдателей – представители 14 политических партий, принимающих участие в выборах, а также блогеры и лидеры общественного мнения. Они будут контролировать ход голосования все три дня. Наблюдателям разрешается использовать мобильные телефоны для фиксации правонарушений и публиковать видео и фото в соцсетях.

Также на избирательных участках установили свыше 100 тысяч камер видеонаблюдения. Они круглосуточно записывают процесс голосования. Видеотрансляция будет доступна в общественных штабах по наблюдению, которые есть в каждом регионе.