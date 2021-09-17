Губернатор Псковской области одним из первых проголосовал на выборах
17 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников проголосовал на выборах-2021.
Глава региона принял участие в голосовании на 72-м участке в Пскове (улица Набат, 5).
«Очень быстро и удобно», - отметил губернатор.
Напомним, 17 сентября в Псковской области стартовали трёхдневные выборы депутатов Государственной Думы России и Псковского областного Собрания. Работу также начал и Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове.
Избиратели получат на руки 4-5 бюллетеней, два из которых – по Госдуме и два – по заксобранию. Жители Куньинского и Новосокольнического районов, где пройдут выборы глав, получат ещё один бюллетень.
На избирательных участках выдают СИЗы и одноразовые ручки. Перед входом осуществляется термометрия. Потоки на вход и выход с участков будут разделены. Из-за ситуации с коронавирусом голосование проходит в течение трёх дней, что помогает избежать массового скопления людей.
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