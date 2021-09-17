Алексей Севастьянов: Голосование – это наш завтрашний день, наше будущее

15:02, 17 сентября 2021, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов проголосовал в первый день голосования, 17 сентября, на избирательном участке в Изборске.

Севастьянов поделился тем, что для первого дня не ожидал такого ажиотажа среди голосующих граждан, и сообщил, что хочет проехаться по городским участкам и убедиться, что процесс голосования идет так же активно, как и в Изборске.

«Голосование — это наш завтрашний день, наше будущее. Если мы хотим, чтобы эти хорошие, смелые начинания, которые идут по стране, продолжались, мы должны завершить голосование и продвигаться вперед. Мы хотим видеть сильную Россию, поэтому я говорю — надо голосовать!» - сказал депутат.

Голосование в условиях эпидемии коронавируса проходит три дня — 17, 18 и 19 сентября. Трехдневное голосование — это не только безопасно, но и удобно. Проголосовать сможет каждый, в том числе и те, кто уезжает на выходные, например дачники. Отметим, что многие страны мира используют многодневное голосование: Германия, Канада, Австралия, Франция, Южная Корея и другие.

Как проходят выборы-2021 в Псковской области, читайте здесь.