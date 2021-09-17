Правительство РФ направит еще 10 млрд на кредитование агросектора

16:35, 17 сентября 2021, ПАИ

Правительство РФ дополнительно направит 10 млрд рублей на кредитование агросектора. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Это позволит российским экспортёрам продукции агропромышленного комплекса привлекать больше финансирования. Бюджетные инвестиции поступят в уставной капитал государственного Россельхозбанка – основного кредитора отечественных сельхозпредприятий. Теперь банк сможет нарастить объёмы выдачи займов, в том числе в рамках льготных программ, которые предусматривают субсидирование процентной ставки.

Отмечается, что принятое решение поможет довести объёмы кредитования аграриев-экспортёров в 2021 году до 196,8 млрд рублей, что в свою очередь послужит выполнению целей федерального проекта «Экспорт продукции АПК».