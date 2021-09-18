За день на московскую систему дистанционного электронного голосования было совершено четыре DDoS-атаки
За день на московскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было совершено четыре DDoS-атаки, сообщило РИА Новости со ссылкой на зампреда Общественной палаты (ОП) Москвы, руководителя столичного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова.
Однако он заметил, что ни одна из атак не представляла серьёзной опасности для системы.
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За день на московскую систему дистанционного электронного голосования было совершено четыре DDoS-атаки
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