Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

За день на московскую систему дистанционного электронного голосования было совершено четыре DDoS-атаки

За день на московскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было совершено четыре DDoS-атаки, сообщило РИА Новости со ссылкой на зампреда Общественной палаты (ОП) Москвы, руководителя столичного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова.

Однако он заметил, что ни одна из атак не представляла серьёзной опасности для системы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

18 сентября 2021

За день на московскую систему дистанционного электронного голосования было совершено четыре DDoS-атаки
18 сентября 2021

Французский политолог считает систему голосования в России более прозрачной и честной, чем в других странах
18 сентября 2021

Международный наблюдатель: Выборный процесс идёт в рамках закона и международного стандарта избирательных прав
18 сентября 2021

Выборы-2021: капкейки, фьёки и Цици
17 сентября 2021

Более 15 млн просмотров получил Instagram-аккаунт псковского губернатора за три года
17 сентября 2021

Помощник сенатора Армен Мнацаканян призвал псковичей прийти на выборы
17 сентября 2021

Об опыте работы с Михаилом Ведерниковым рассказала глава Пыталовского района
17 сентября 2021

Глава Дновского района: Губернатор умеет слышать и видеть проблемы жителей региона

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...