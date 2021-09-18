На Чукотке и Камчатке стартовал последний и основной день голосования

23:15, 18 сентября 2021, ПАИ

На Чукотке и Камчатке стартовал последний и основной день голосования, сообщило РИА Новости. Здесь проходят выборы в Госдуму и региональные парламенты.

На Камчатке проходят выборы депутатов федерального и краевого парламента, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.

На территории Чукотского автономного округа проходят выборы депутатов Госдумы и регионального парламента, а также выборы в органы местного самоуправления.

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.