На Чукотке и Камчатке стартовал последний и основной день голосования
На Чукотке и Камчатке стартовал последний и основной день голосования, сообщило РИА Новости. Здесь проходят выборы в Госдуму и региональные парламенты.
На Камчатке проходят выборы депутатов федерального и краевого парламента, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
На территории Чукотского автономного округа проходят выборы депутатов Госдумы и регионального парламента, а также выборы в органы местного самоуправления.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
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