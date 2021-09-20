Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Наталья Горбачева рассказала о фейках и нарушениях во время выборов

Председатель регионального общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в ходе «Ночи выборов» сообщила, что все запросы о нарушениях во время выборов, которые поступали в палату, были рассмотрены, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она подчеркнула, что 450 наблюдателей на всех избирательных участках в течение 72 часов наблюдали за выборами. Было обработано порядка 933 обращений. Это первый опыт трёхдневного наблюдения, пришлось столкнуться и с нарушениями, и с фейками. На первой же стадии они (фейки) были ликвидированы.

Кроме того, Наталья Горбачева привела пример нарушения. По её словам, в Общественную палату пришла женщина и сообщила, что в дверь ей положено было приглашение от партии на выборы 19 сентября, но она уже проголосовала. «Мы успокоили эту женщину, итоги проанализируем», — прокомментировала Горбачева.

Председатель посетовала, что интерес к выборам проявляется не такой, как хотелось бы. «Четыре партии имеют свои аккаунты в соцсетях, но хотелось бы, чтобы они спросили у нас, как выборы проходят. «Новые люди» все спрашивали, «Яблоко» приходили, «Партия Роста». Мы за них рады, но нужно единение общественности и политической силы. Спасибо СМИ, которые прекрасно освещали работу центра, вопросы были тактично правильными», — заключила Горбачева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

20 сентября 2021

Елена Даньшова: Мы зашли в каждым дом, кампания была более напряжённой
19 сентября 2021

Председатель «Партии пенсионеров» Михаил Иванов: Рассчитываю первое место занять

19 сентября 2021

Руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов рассказал, как пандемия повлияла на голосование
19 сентября 2021

Кандидат от партии «Новые люди» Андрей Маковский: Мы видим, что есть запрос в обществе на обновление
19 сентября 2021

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвёл предварительные итоги выборов
19 сентября 2021

Юрий Сорокин: Все выборные кампании простыми не бывают
19 сентября 2021

Борис Елкин отметил, что напряжённая борьба на выборах добавляет изюминку
19 сентября 2021

Александр Братчиков — о выборах: Кампания прошла честно и конкурентно

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...