Наталья Горбачева рассказала о фейках и нарушениях во время выборов

22:45, 19 сентября 2021, ПАИ

Председатель регионального общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в ходе «Ночи выборов» сообщила, что все запросы о нарушениях во время выборов, которые поступали в палату, были рассмотрены, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она подчеркнула, что 450 наблюдателей на всех избирательных участках в течение 72 часов наблюдали за выборами. Было обработано порядка 933 обращений. Это первый опыт трёхдневного наблюдения, пришлось столкнуться и с нарушениями, и с фейками. На первой же стадии они (фейки) были ликвидированы.

Кроме того, Наталья Горбачева привела пример нарушения. По её словам, в Общественную палату пришла женщина и сообщила, что в дверь ей положено было приглашение от партии на выборы 19 сентября, но она уже проголосовала. «Мы успокоили эту женщину, итоги проанализируем», — прокомментировала Горбачева.

Председатель посетовала, что интерес к выборам проявляется не такой, как хотелось бы. «Четыре партии имеют свои аккаунты в соцсетях, но хотелось бы, чтобы они спросили у нас, как выборы проходят. «Новые люди» все спрашивали, «Яблоко» приходили, «Партия Роста». Мы за них рады, но нужно единение общественности и политической силы. Спасибо СМИ, которые прекрасно освещали работу центра, вопросы были тактично правильными», — заключила Горбачева.