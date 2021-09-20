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Экономика

Россиянам спишут долги на 1,6 млрд рублей без суда

В рамках механизма внесудебного банкротства будут списаны долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра экономического развития Илью Торосова.

За первый год реализации упрощенной процедуры банкротства приняты 12 тысяч обращений, по 5 тыс. из них инициирована процедура внесудебного банкротства. Она полностью завершилась уже в отношении 2,5 тысяч граждан.

Замминистра заметил, что данные результаты говорят о том, что новый институт банкротства в России состоялся. По его словам, сейчас специалисты работают над усовершенствованием процедуры, в частности, планируется обеспечить возможность подать заявку онлайн через портал «Госуслуги». В Минэкономразвития уже разработали соответствующий законопроект. Предлагается также внести ряд изменений в механизм внесудебного банкротства, в том числе скорректировать сумму долга до 1 млн рублей.

Эксперты отмечают, что новый инструмент заработал успешно, но полноценную социальную функцию начнет выполнять через несколько лет.

В крупных кредитных организациях пока не фиксируется большого количества внесудебных банкротств среди клиентов.

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