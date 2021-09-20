В университете Перми неизвестный открыл стрельбу по студентам

10:08, 20 сентября 2021, ПАИ

У здания Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) слышна стрельба, сообщают очевидцы. Об этом пишет газета «Известия». На видео с места происшествия видно, как молодые люди выпрыгивают из окон здания, на фоне слышатся выстрелы.

Стрелок сделал несколько выстрелов по входу в здание университета, а потом забаррикадировался в восьмом корпусе, предварительно ранив двоих учащихся: у одного из них серьёзно повреждена голова, однако пострадавший находится в сознании, пишет news.ru.