В университете Перми неизвестный открыл стрельбу по студентам
У здания Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) слышна стрельба, сообщают очевидцы. Об этом пишет газета «Известия». На видео с места происшествия видно, как молодые люди выпрыгивают из окон здания, на фоне слышатся выстрелы.
Стрелок сделал несколько выстрелов по входу в здание университета, а потом забаррикадировался в восьмом корпусе, предварительно ранив двоих учащихся: у одного из них серьёзно повреждена голова, однако пострадавший находится в сознании, пишет news.ru.
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