Предприятия Псковской области могут принять участие в форуме «Большой Урал – 2021»

19:57, 20 сентября 2021, ПАИ

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С 15 по 16 октября 2021 года в Екатеринбурге на площадке Синара Центр (Верх-Исетский бульвар, д. 15/4) состоится туристский форум «Большой Урал – 2021. Промтуризм: от старейших заводов до новых производств», сообщили ПАИ в Комитете по туризму Псковской области.



В рамках деловой программы форума запланировано обсуждение вопросов по продвижению российских промышленных предприятий в качестве объектов туристского показа, популяризации бренда и развитию экспортного потенциала, что позволит обеспечить прямые коммуникации с различными группами целевой аудитории, привлекая внимание не только туристов, но и потенциальных инвесторов и партнеров.



Электронная регистрация участников и программа форума размещены на сайте.