Уход Александра Братчикова с должности главы администрации Пскова согласует гордума
Как стало известно Псковскому агентству информации, на следующей неделе глава администрации Пскова Александр Братчиков напишет заявление о сложении с себя полномочий. Депутаты Псковской городской Думы, которая также запланирована на следующую неделю, должны будут рассмотреть вопрос об отставке Братчикова, а также утвердить и. о. главы администрации города на время проведения конкурса на занятие этой должности.
Напомним, Александр Братчиков вернулся из отпуска, в который он уходил на время предвыборной кампании для участия в качестве кандидата в депутаты Псковского областного Собрания. Он выиграл выборы в депутаты регионального парламента по одному из одномандатных округов Пскова.
В это время исполнял полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин, который сейчас вернулся к исполнению обязанностей первого заместителя сити-менеджера.
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