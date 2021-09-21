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Политика

Уход Александра Братчикова с должности главы администрации Пскова согласует гордума

Как стало известно Псковскому агентству информации, на следующей неделе глава администрации Пскова Александр Братчиков напишет заявление о сложении с себя полномочий. Депутаты Псковской городской Думы, которая также запланирована на следующую неделю, должны будут рассмотреть вопрос об отставке Братчикова, а также утвердить и. о. главы администрации города на время проведения конкурса на занятие этой должности.

Напомним, Александр Братчиков вернулся из отпуска, в который он уходил на время предвыборной кампании для участия в качестве кандидата в депутаты Псковского областного Собрания. Он выиграл выборы в депутаты регионального парламента по одному из одномандатных округов Пскова.

В это время исполнял полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин, который сейчас вернулся к исполнению обязанностей первого заместителя сити-менеджера.

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