Уход Александра Братчикова с должности главы администрации Пскова согласует гордума

15:29, 21 сентября 2021, ПАИ

Как стало известно Псковскому агентству информации, на следующей неделе глава администрации Пскова Александр Братчиков напишет заявление о сложении с себя полномочий. Депутаты Псковской городской Думы, которая также запланирована на следующую неделю, должны будут рассмотреть вопрос об отставке Братчикова, а также утвердить и. о. главы администрации города на время проведения конкурса на занятие этой должности.

Напомним, Александр Братчиков вернулся из отпуска, в который он уходил на время предвыборной кампании для участия в качестве кандидата в депутаты Псковского областного Собрания. Он выиграл выборы в депутаты регионального парламента по одному из одномандатных округов Пскова.

В это время исполнял полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин, который сейчас вернулся к исполнению обязанностей первого заместителя сити-менеджера.