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Общество

Александр Братчиков вернулся к исполнению своих обязанностей

Глава администрации Пскова Александр Братчиков после отпуска вернулся к исполнению своих должностных обязанностей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОМСУ «Город Псков».

На время отсутствия Александра Братчикова исполняющим полномочия главы администрации Пскова был Борис Елкин. 

Александр Братчиков участвовал в избирательной кампании и выдвигался по одномандатному избирательному округу №3 в депутаты Псковского областного Собрания. По итогам выборов Братчиков прошел в региональный парламент, набрав 41,01% голосов избирателей. 

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