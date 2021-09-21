Александр Братчиков вернулся к исполнению своих обязанностей
Глава администрации Пскова Александр Братчиков после отпуска вернулся к исполнению своих должностных обязанностей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОМСУ «Город Псков».
На время отсутствия Александра Братчикова исполняющим полномочия главы администрации Пскова был Борис Елкин.
Александр Братчиков участвовал в избирательной кампании и выдвигался по одномандатному избирательному округу №3 в депутаты Псковского областного Собрания. По итогам выборов Братчиков прошел в региональный парламент, набрав 41,01% голосов избирателей.
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