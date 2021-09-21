В Москве ученик ранил одноклассника ножом

18:51, 21 сентября 2021, ПАИ

21 сентября в Москве правоохранительные органы задержали ученика девятого класса, который ранил одноклассника ножом, пишут «Известия».

Конфликт произошел в районе Южного Чертанова на территории общеобразовательной школы примерно в 11:00 часов. По предварительной информации 15-летний девятиклассник нанес несколько ударов ножом 14-летнему однокласснику по причине длительной неприязни и ненависти.

При этом директор школы заявил, что ребенок «получил небольшие порезы».

Пострадавший доставлен в одну из столичных больниц с ранениями в шею, живот и резаной раной пальца правой кисти. Жизни мальчика ничего не угрожает, заявили медики.

В отношении нападавшего заведено уголовное дело по факту покушения на убийство по ст.30 ч.3, ст.105 ч.1 УК РФ.



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