Два самых крупных сервиса объявлений о недвижимости могут слиться в один
Два самых крупных российских сервиса объявлений о недвижимости Авито (доля на рынке 41%) и Циан (23%) могут объединиться, сообщает Telegram-канал «Караульный». Авито ведёт переговоры о покупке Циана.
В рейтинге интернет-компаний России Циан занимает 16-е место с оценкой $115 млн. Для предстоящего этой осенью IPO в Нью-Йорке Циан хотел получить оценку в $1 млрд.
В настоящее время ФАС оценивает возможную сделку.
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