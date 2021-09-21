Два самых крупных сервиса объявлений о недвижимости могут слиться в один

19:58, 21 сентября 2021, ПАИ

Два самых крупных российских сервиса объявлений о недвижимости Авито (доля на рынке 41%) и Циан (23%) могут объединиться, сообщает Telegram-канал «Караульный». Авито ведёт переговоры о покупке Циана.

В рейтинге интернет-компаний России Циан занимает 16-е место с оценкой $115 млн. Для предстоящего этой осенью IPO в Нью-Йорке Циан хотел получить оценку в $1 млрд.

В настоящее время ФАС оценивает возможную сделку.