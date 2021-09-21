Память святых Иоакима и Анны отмечается 22 сентября

09:00, 22 сентября 2021, ПАИ

22 сентября отмечается память святых Иоакима и Анны — родителей Богородицы. Об этом сообщает портал calend.ru.

Согласно преданию, у пары из Иерусалима долго не было детей. Однажды Иоаким пришел в храм, чтобы принести жертву Богу, но первосвященник отказал ему в проведении обряда, обосновав отказ тем, что Иоаким еще не дал Израилю потомства.

Тогда Иоаким в скорби удалился в пустыню для молитвы о рождении ребенка. И ему, и его жене привиделся ангел, возвестивший, что об их потомках «будут говорить во всем мире». Спустя девять месяцев Анна родила девочку. Супруги дали обет посвятить ребенка Богу и отдали Марию в Иерусалимский храм для служения до совершеннолетия.

День Акима (Иоакима) и Анны, который является попразднством Рождества Богородицы, называли еще и Днём рожениц, поскольку оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабок. Для этого пекли пироги, варили кашу и звали женщин на пир. А жены, которые еще не смогли завести детей, молились Акиму и Анне о зачатии.

В этот день также было принято, чтобы молодые родители или даже еще бездетные новобрачные дарили подарки близким людям. По традиции родные получали от них в дар круглые пироги.