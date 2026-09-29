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Общество

IV Российско-белорусский форум «Индустрия медиа» проходит в Пскове

Торжественное открытие IV Российско-белорусского форума «Индустрия медиа» состоялось в ПсковГУ сегодня, 29 сентября. Мероприятие ежегодно объединяет талантливых студентов-медийщиков из России и Белоруссии. В этом году оно проходит под девизом «Голоса молодых: энергия единства», передаёт корреспондент ПАИ.

  • Форум «Индустрия медиа» торжественно открылся в ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Форум «Индустрия медиа» торжественно открылся в ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Форум «Индустрия медиа» торжественно открылся в ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Форум «Индустрия медиа» торжественно открылся в ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Форум «Индустрия медиа» торжественно открылся в ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Форум «Индустрия медиа» торжественно открылся в ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Форум «Индустрия медиа» торжественно открылся в ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Форум «Индустрия медиа» торжественно открылся в ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Форум «Индустрия медиа» торжественно открылся в ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Форум «Индустрия медиа» торжественно открылся в ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал видеообращение к участникам форума: «Псковская земля издавна была местом встречи разных народов и культур, эту традицию продолжаете вы – молодые специалисты из России и Беларуси. Такой контакт чрезвычайно важен: в условиях современных информационных вызовов необходимо слышать друг друга, понимать, доверять и работать вместе. Именно из этого складывается информационное пространство Союзного государства».

В этом году ПсковГУ принимает студентов из 22 вузов России, десяти университетов Белоруссии, а также из Киргизии, уточнили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Врио ректора Сергей Николаев пожелал собравшимся интересных командных решений в работе над совместными проектами – оценить, как ребята справятся с заданием, эксперты смогут уже через три дня.

Встречи в Псковском государственном университете уже стали традицией, отметила начальник отдела медиапроектов департамента информационной политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования РФ Анастасия Ильина. Представитель министерства заверила, что ведомство окажет поддержку проектам и начинаниям участников.

Напомним, финалом форума станет защита групповых проектов по созданию медиаресурса, который объединит студенческие медиа России и Белоруссии.

Важность сплочения студенческих сообществ России и Белоруссии, конструктивного партнёрского диалога между странами отметил исполняющий обязанности представителя МИД России в Пскове Валентин Сазонов. «За минувшие годы форум зарекомендовал себя как открытое пространство для диалога вузов России и Беларуси. Сегодня в мире происходят глубокие перемены. Одной из тенденций стала глубокая цифровизация всех сфер, включая СМИ. Открывая большие возможности, это создает и большие риски. Распространение ИИ создаёт большое количество угроз, в том числе – связанных с распространением фейков. Именно поэтому трудно переоценить значение форума «Индустрия медиа», – сказал он.

Впереди у участников насыщенные дни мастер-классов, лекций и практикумов. Они узнают, как эффективно выстроить работу в молодёжной редакции; как срежиссировать полнометражный документальный фильм; как генерировать резонирующий контент и как продвигать личный бренд.

На торжественной церемонии закрытия форума авторы лучших медиапроектов, а также победители конкурса творческих работ «Индустрия медиа» получат заслуженные награды.

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