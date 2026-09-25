Учёные: Эль-Ниньо может привести к почти 451 тысяче смертей в мире

16:56, 25 сентября 2026, ПАИ

Мощное климатическое явление Эль-Ниньо в ближайшие полгода может привести к почти 451 тысяче летальных исходов по всему миру. Такой прогноз приводят исследователи из Чикагского университета и Калифорнийского университета в Беркли, сообщает The Guardian.

По расчётам, наиболее пострадают Нигерия, Индонезия, Судан, Индия и Бразилия, в США прогнозируется около 3,5 тысячи смертей. Период повышенного риска – сентябрь 2026 года – февраль 2027-го, избыточная смертность может фиксироваться до середины лета.

Прогноз основан на данных о влиянии температуры на здоровье в 24 378 регионах мира за 1996–2025 годы, сопоставленных с ожидаемыми температурными аномалиями текущего цикла Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо – естественный процесс повышения температуры поверхности воды в тропической части Тихого океана. Он провоцирует волны жары, лесные пожары, наводнения и засухи в разных регионах мира.

Авторы подчёркивают, что 451 тысяча – прогнозная оценка, а не констатация неизбежных потерь. Данные призваны помочь властям заранее подготовить защитные меры.

Ранее сообщалось, что грядущая зима в большей части России будет аномально тёплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Подробнее читайте по ссылке.