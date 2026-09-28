Растения из Нидерландов не прошли карантинный контроль в Псковской области
Растения в горшках из Нидерландов не прошли карантинный контроль в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
На складе временного хранения в Псковской области провели карантинный фитосанитарный контроль 15 360 растений в горшках, выращенных в Нидерландах.
Во время контроля специалист ведомства установил, что на маркировочных этикетках нет информации об экспортёре растительной продукции. Фитосанитарный сертификат признан недействительным: он не подтверждает соответствие ввозимой растительной продукции единым карантинным требованиям.
Выпуск растений в горшках на территорию России запрещён.
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