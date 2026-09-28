Растения из Нидерландов не прошли карантинный контроль в Псковской области

12:46, 28 сентября 2026, ПАИ

Растения в горшках из Нидерландов не прошли карантинный контроль в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области провели карантинный фитосанитарный контроль 15 360 растений в горшках, выращенных в Нидерландах.

Во время контроля специалист ведомства установил, что на маркировочных этикетках нет информации об экспортёре растительной продукции. Фитосанитарный сертификат признан недействительным: он не подтверждает соответствие ввозимой растительной продукции единым карантинным требованиям.

Выпуск растений в горшках на территорию России запрещён.

Ранее партию небезопасной колбасы и масла не пропустили в Псковскую область.