ОЭЗ «Моглино» презентует псковская делегация на форуме в Новосибирской области

16:39, 22 сентября 2021, ПАИ

Делегация Псковской области участвует в юбилейном X Международном форуме территорий развития и инвестиций «InPark-2021» в Новосибирской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В рамках форума будет представлена новая архитектура мер поддержки промышленных парков и технопарков, а также проведены практические меропрития по использованию мер государственного стимулирования развития промышленной инфраструктуры.

Делегация Псковской области в рамках мероприятия презентует проект создания промышленного технопарка в рамках особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».

Предполагается, что по итогам защиты проекты будут усилены за счёт доработки на основе рекомендаций экспертов.