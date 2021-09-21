ОЭЗ «Моглино» презентует псковская делегация на форуме в Новосибирской области
Делегация Псковской области участвует в юбилейном X Международном форуме территорий развития и инвестиций «InPark-2021» в Новосибирской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.
В рамках форума будет представлена новая архитектура мер поддержки промышленных парков и технопарков, а также проведены практические меропрития по использованию мер государственного стимулирования развития промышленной инфраструктуры.
Делегация Псковской области в рамках мероприятия презентует проект создания промышленного технопарка в рамках особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».
Предполагается, что по итогам защиты проекты будут усилены за счёт доработки на основе рекомендаций экспертов.
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