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Происшествия

За кражу украшений на 300 тысяч рублей пскович получил условный срок

25-летний житель Пскова получил условный срок за кражу имущества в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В период с августа до 11 декабря 2020 года подсудимый находился в гостях у потерпевшей и украл из деревянной шкатулки, находящейся в ящике комода, ювелирные украшения на общую сумму 338 936 рублей 55 копеек.

С учетом наличия смягчающих и отягчающих по делу обстоятельств суд назначил молодому человеку наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ срок заменили на условный с испытательным на 1 год 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.

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