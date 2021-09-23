За кражу украшений на 300 тысяч рублей пскович получил условный срок

12:01, 23 сентября 2021, ПАИ

25-летний житель Пскова получил условный срок за кражу имущества в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В период с августа до 11 декабря 2020 года подсудимый находился в гостях у потерпевшей и украл из деревянной шкатулки, находящейся в ящике комода, ювелирные украшения на общую сумму 338 936 рублей 55 копеек.

С учетом наличия смягчающих и отягчающих по делу обстоятельств суд назначил молодому человеку наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ срок заменили на условный с испытательным на 1 год 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.