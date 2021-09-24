Михаил Ведерников поблагодарил избирателей за неравнодушие к будущему региона

13:13, 25 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил слова признательности избирателям. «Спасибо, что проявили неравнодушие к будущему нашего региона и поддержали нашу команду», — заявил он в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Губернатор заверил, что будет сделано всё необходимое, чтобы оправдать доверие граждан и сделать Псковскую область ещё лучше и комфортнее для всех её жителей и гостей. Михаил Ведерников поблагодарил каждого, кто принимал участие в организации выборов: всех членов избирательных комиссий, наблюдателей, спасателей, силовиков.

Он напомнил, что в начале недели в регионе были подведены итоги единого дня голосования. Михаил Ведерников заметил, что в Псковской области была достаточно высокая явка — 44 % избирателей приняли участие в выборах, чем проявили своё неравнодушие и гражданскую ответственность. Это третье место на Северо-Западе России. «В целом голосование прошло с соблюдением всех мер безопасности, при точном исполнении избирательного законодательства, без серьёзных нарушений», — констатировал глава региона.