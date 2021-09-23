В Бежаницком районе водитель иномарки сбил лося
В 19 часов 55 минут на 48 км автодороги Пушкинские Горы – Локня мужчина (житель города Порхова 1980 года рождения), управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил наезд на лося. Об этом сообщает корреспондент газеты «Сельская новь» Бежаницкого района.
Животное погибло. Машина получила повреждения. На место ДТП прибыла дорожная полиция и бригада скорой помощи. Водитель с травмой руки направлен в Бежаницкую межрайонную больницу.
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