В Бежаницком районе водитель иномарки сбил лося

22:40, 23 сентября 2021, ПАИ

В 19 часов 55 минут на 48 км автодороги Пушкинские Горы – Локня мужчина (житель города Порхова 1980 года рождения), управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил наезд на лося. Об этом сообщает корреспондент газеты «Сельская новь» Бежаницкого района.

Животное погибло. Машина получила повреждения. На место ДТП прибыла дорожная полиция и бригада скорой помощи. Водитель с травмой руки направлен в Бежаницкую межрайонную больницу.