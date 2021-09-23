Спрос россиян на займы вырос на 19,6%

08:05, 24 сентября 2021, ПАИ

С начала второго полугодия 2021-го выдача займов россиянам выросла на 19,6%, сообщает газета «Известия».

Больше всего увеличился спрос на необеспеченные ссуды, их с июля по середину сентября оформили на 36% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Такие данные привел генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Тенденцию подтвердили в Национальном бюро кредитных историй. Количество заявок на кредиты в июле и августе стало больше на 33,6%. В основном это произошло за счет пониженного спроса на фоне пандемии в прошлом году, заметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Олег Лагуткин уверен, что рост выдачи кредитов населению продолжится, несмотря на введенные ЦБ ограничения. К концу года показатель может достигнуть 20%. По мнению эксперта, в условиях незначительного увеличения реальных располагаемых доходов населения и высокого уровня инфляции заемщики предпочтут собственное потребление, а не обслуживание долга.

В крупнейших банках тоже заметили рост спроса россиян на кредиты во втором полугодии 2021-го. Основными причинами называют восстановление экономики после кризиса, отложенный спрос, сформировавшийся на фоне пандемии, низкие ставки по займам и завышенные инфляционные ожидания.