Лондонскую летучую мышь – рекордсменку пыталась спасти жительница Пустошкинского района

10:43, 24 сентября 2021, ПАИ

Жительница Пустошкинского района Светлана Лапова рассказала корреспонденту Псковского агентства информации подробности обнаружения летучей мыши – рекордсменки из Лондона.

Зверек, пролетевший 2018 км, погиб после схватки с кошкой Светланы Мусей. Женщина нашла раненую мышь возле дома, пыталась спасти её, но травмы оказались слишком серьезными. У крошечной мышки на лапе обнаружили миниатюрное кольцо с едва различимой надписью «Лондонский зоопарк». Фотографии были опубликованы в соцсетях, и вскоре активисты-зоозащитники из Москвы подтвердили, что мышь была окольцована в Англии. «Это шок для меня, что она так далеко залетела и оказалась именно у меня во дворе», - поделилась Светлана Лапова.

У неё живут 12 котов, которых она спасает по всей округе, лечит и передает новым владельцам. Женщина пообещала «провести со своими питомцами воспитательную работу», чтобы дать шанс другим перелетным путешественникам установить новый мировой рекорд.

Репортаж с места событий смотрите здесь.