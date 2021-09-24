Видео: Летучая мышь – рекордсмен нашлась в Пустошкинском районе

10:06, 24 сентября 2021, ПАИ

В Пустошкинском районе нашлась кошка, которая прервала полет летучей мыши – рекордсменки из Лондона. Псковское агентство информации разыскало Светлану Лапову, обнаружившую у себя дома раненую летучую мышь вида лесной нетопырь. Мышь уже стала героиней многочисленных публикаций в мировых СМИ – прежде чем попасть в Псковскую область, она пролетела более двух тысяч километров из Англии, что является одним из самых дальних зарегистрированных перелетов мышей в мире.

Эксклюзивные кадры и интервью с главой британского фонда защиты летучих мышей – в видеорепортаже ПАИ.