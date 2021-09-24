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Экономика

Порядка 200 млн рублей задолжали управляющие компании Псковским тепловым сетям

Порядка 200 млн рублей задолжали управляющие компании Псковским тепловым сетям. Об этом сообщил директор предприятия Игорь Максимов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 сентября

Он заметил, что это доставляет большие неудобства ПТС, возникает кассовый разрыв. При этом работа по взысканию долгов с населения постоянно ведется: ежемесячно в мировой суд передается от 500 до 700 дел о принудительном взыскании долгов с граждан. Игорь Максимов уточнил, что здесь организовано плотное взаимодействие со службой судебных приставов.

«Если ты 2 месяца не заплатил счет за отопление и горячую воду, ты попадаешь в зону риску. На такого потребителя автоматически начинает оформляться судебное дело. Иначе нельзя, иначе под удар мы ставим целый город», - пояснил Игорь Максимов.

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