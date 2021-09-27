Тарифы на услуги ЖКХ могут сделать экономически обоснованными

07:18, 27 сентября 2021, ПАИ

В России могут установить тарифы на услуги ЖКХ с учетом реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Как сообщает газета «Известия», проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан поручил вице-премьер Марат Хуснуллин Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС.

Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных. В таком случае их рост сможет превышать инфляцию, если инфраструктура ЖКХ модернизирована. При этом для социально незащищенных категорий граждан подорожание планируют компенсировать.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — отметили в аппарате вице-премьера.

Председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова также уверена, что тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации. По её словам, наиболее обоснованные тарифы в России действуют на тепло-, водоснабжение и канализацию, электричество.