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Экономика

Более половины россиян считают себя финансово грамотными

Каждый второй россиянин (51%) считает себя финансово грамотным. Такие данные опроса привели «СберСтрахование жизни» и СберНПФ, сообщает газета «Известия».

11% респондентов заявили об абсолютных знаниях в этой области. В основном, это люди с высшим финансовым или экономическим образованием, высоким уровнем дохода, а также представители возрастной группы 30-40 лет. Причем мужчины заявляли об абсолютной грамотности в два раза чаще, чем женщины. По данным опроса, больше всего финансово подкованных людей живут в Москве, Ижевске, Астрахани, Кирове и Набережных Челнах. Санкт-Петербург в этом рейтинге занял шестое место.

49% опрошенных указали, что не имеют достаточного количества знаний в сфере финансов, а треть респондентов пожаловались на сильную их нехватку. Хуже всего с финансовой грамотностью дела обстоят у россиян со средним и неполным средним образованием, а также у пенсионеров.

Из числа людей, считающих себя финансово необразованными, 64% готовы изменить ситуацию и приступить к учебе, отметила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова. Половина из них заявили о готовности заняться самообразованием, треть хочет получить второе высшее в области финансов, а 4% считают полезным пройти корпоративные курсы на работе.

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