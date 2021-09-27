Более половины россиян считают себя финансово грамотными

08:02, 27 сентября 2021, ПАИ

Каждый второй россиянин (51%) считает себя финансово грамотным. Такие данные опроса привели «СберСтрахование жизни» и СберНПФ, сообщает газета «Известия».

11% респондентов заявили об абсолютных знаниях в этой области. В основном, это люди с высшим финансовым или экономическим образованием, высоким уровнем дохода, а также представители возрастной группы 30-40 лет. Причем мужчины заявляли об абсолютной грамотности в два раза чаще, чем женщины. По данным опроса, больше всего финансово подкованных людей живут в Москве, Ижевске, Астрахани, Кирове и Набережных Челнах. Санкт-Петербург в этом рейтинге занял шестое место.

49% опрошенных указали, что не имеют достаточного количества знаний в сфере финансов, а треть респондентов пожаловались на сильную их нехватку. Хуже всего с финансовой грамотностью дела обстоят у россиян со средним и неполным средним образованием, а также у пенсионеров.

Из числа людей, считающих себя финансово необразованными, 64% готовы изменить ситуацию и приступить к учебе, отметила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова. Половина из них заявили о готовности заняться самообразованием, треть хочет получить второе высшее в области финансов, а 4% считают полезным пройти корпоративные курсы на работе.