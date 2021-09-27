Эстония и Латвия хотят закупать российскую энергию, но мешает Литва

19:49, 27 сентября 2021, ПАИ

Латвия и Эстония решили побороться за доступ к закупкам электроэнергии в РФ, который почти закрыт из-за того, что Литва ограничила перетоки из Белоруссии. Внутренние цены на энергию в Европе очень высокие, пишет «Коммерсантъ». Латвия уже предупредила, что будет подавать жалобу на Литву в Еврокомиссию. Снижение экспорта электроэнергии из России ускорило рост энергоцен в Прибалтике. Спотовые цены в регионе достигли исторических максимумов: в день введения ограничений котировки пробивали отметку €160 за 1 МВт•ч.

«Страны Прибалтики – важное направление экспорта для России. Из 10,3 млрд кВт•ч экспортных поставок в первом полугодии 2021 года Прибалтика была вторым крупнейшим направлением поставок с долей около 30% (3 млрд кВт•ч) сразу после Финляндии (37%, или 3,8 млрд кВт•ч)», – отмечает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала».

Закрытие рынка достаточно критично для показателей года, но стратегически такое развитие событий ожидалось (БРЭЛЛ планируется разорвать в 2025 году). Учитывая стремительный взлет цен на электроэнергию в ЕС, возможно, устойчивость поставок будет восстановлена для сглаживания ценовых шоков, полагает аналитик, однако рассчитывать на поставки в страны Прибалтики как постоянный долгосрочный источник выручки уже не приходится.