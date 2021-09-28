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Политика

Глава администрации Пскова Александр Братчиков покинул свой пост

Глава администрации Пскова Александр Братчиков покинул свой пост. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы в ходе тайного голосования на очередной 55-й сессии 28 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Пскова Елена Полонская поблагодарила Александра Братчикова за проделанную работу на благо жителей города, понимание и поддержку. Она пожелала ему дальнейших успехов в деятельности и выразила надежду на плодотворное сотрудничество во время работы Александра Братчикова в Псковском областном Собрании.

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