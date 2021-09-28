Борис Елкин назначен временно исполняющим полномочия главы администрации Пскова

12:30, 28 сентября 2021, ПАИ

Временно исполняющим полномочия главы администрации Пскова назначен Борис Елкин. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы в ходе тайного голосования на очередной 55-й сессии 28 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Пскова Елена Полонская пожелала Борису Елкину успехов. Она уверена, что его настойчивость и целеустремленность позволят многое сделать на благо жителей города. Елена Полонская отметила, что Борис Елкин - хороший организатор и для города большая удача получить такого руководителя.

Депутат Псковской гордумы Дмитрий Барабанов отметил, что Борис Елкин активно погружается во многие сферы муниципалитета, он уверен, что вместе получится добиться решения многих вопросов. Поддерживает данную кандидатуру.

Депутат Псковской гордумы Денис Иванов заявил, что знает Бориса Елкинна много лет. По его словам, с хозяйством горда Пскова «так же профессионально разберется, как и с нашими дорогами».

Также на сессии будет принято решение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Пскова.