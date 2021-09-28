Досрочно прекращены полномочия депутата Псковской городской Думы Олега Брячака
Досрочно прекращены полномочия депутата Псковской городской Думы Олега Брячака. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы в ходе тайного голосования на очередной 55-й сессии 28 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Глава Пскова Елена Полонская пожелала Олегу Брячаку удачи, успехов и конструктивного взаимодействия в дальнейшем.
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